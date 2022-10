Nach Tod des Bruders: Martine McCutcheon widmet sich Musik

Martine McCutcheon will weitermachen. Die Schauspielerin musste in den vergangenen Wochen einen schweren Verlust verkraften: Ihr geliebter Bruder LJ ist plötzlich aus bislang unbekannten Gründen verstorben. Das stürzte die Sängerin in tiefe Trauer, doch sie will den Kopf nicht in den Sand stecken und versucht nun, bestmöglich mit ihrem Leben fortzufahren: Jetzt will Martine sich wieder mehr ihrer Musik widmen.

Im Interview mit The Sun offenbarte die Britin, dass ein neues Album in Arbeit sei. "Wir haben wirklich gerade erst angefangen, neues Material und neue Musik zu schreiben", gab sie bekannt. Martine hat offenbar schon große Pläne: "Ich möchte auf jeden Fall wieder vor einem Live-Publikum auftreten. Das ganze Projekt des Albums wird wahrscheinlich einen großen Teil dieses Jahres in Anspruch nehmen."

Auch wenn Martine versucht, sich abzulenken, holen sie doch hin und wieder die Gedanken an ihren Bruder ein. "Ungefähr 28 Tage, seit ich plötzlich meinen kleinen Bruder verloren habe. Was ich im Moment am schwersten daran finde, sind die unkontrollierbaren Gefühle, die einfach aufkommen. Das kann man nicht planen. Es tut weh und ist so anstrengend", schrieb sie etwa erst kürzlich in ihrer Instagram-Story.

Instagram / martinemccutcheon Martine McCutcheon und ihr Bruder Laurence John

Instagram / martinemccutcheon Martine McCutcheon, Schauspielerin

Getty Images Martine McCutcheon im Juni 2017

