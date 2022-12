Melanie Martin gedenkt Ex Aaron Carter an Weihnachten

Das erste Weihnachten ohne Aaron Carter (✝34). Die Feiertage hat sich Melanie Martin wohl anders vorgestellt. Mit dem im November verstorbenen Aaron zeugte sie ein Kind: Sohn Prince Lyric (1). Vor dem Tod war dem Paar das Sorgerecht entzogen worden, woraufhin Prince zu seiner Großmutter mütterlicherseits kam. Mittlerweile wurde Aarons Ex das alleinige Sorgerecht zugesprochen. Eigentlich hatte das Paar vor, die Feiertage gemeinsam mit ihrem Sohn zu verbringen. So emotional zollte Melanie Aaron zum Fest der Liebe Tribut.

In einem Clip auf Instagram gibt die 30-Jährige ihren Followern Einblicke in ihr Weihnachtsfest. Darin ist sie mit ihren Liebsten und ihrem kleinen Sohn in dem festlich geschmückten Haus zu sehen. Den Weihnachtsbaum zeigte Melanie zudem im Detail, denn ein kleines silbernes Ornament sticht auffällig hervor. Dieses besteht aus zwei Flügeln, die ein kreisförmiges Schmuckstück umrahmen, auf dem Aarons Name eingraviert ist. "Wir können dich nicht länger sehen, doch wir spüren dich für immer in unseren Herzen", schrieb die Blondine unter ihrem Post.

Wie TMZ berichtet hat, habe Melanie dafür gesorgt, dass sich auch Prince an seinen Papa erinnern kann. Ihm habe sie nämlich ein Fotobuch erstellt, welches sich der Kleine an Weihnachten und auch später immer wieder anschauen kann.

