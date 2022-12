Nach Ehe-Krise: Sylvester Stallones Fam feiert Weihnachten

Auch Sylvester Stallone (76) genoss die vergangenen Weihnachtsfeiertage im Kreise seiner Liebsten! Im vergangenen August hatten der Schauspieler und seine Frau Jennifer Flavin (54) öffentlich ihre Trennung bekannt gegeben – auch die Scheidung sollen die beiden zu diesem Zeitpunkt bereits eingereicht haben. Einen Monat später folgte das überraschende Liebes-Comeback: Der "Rocky"-Star und seine Liebste können einfach nicht ohneeinander. Jetzt feierte die vereinte Familie das erste Mal Weihnachten nach dem kurzzeitigen Liebes-Aus – in flauschigen Hausschuhen!

Auf seinem Instagram-Account teilte Sylvester ein Video: In dem Clip ist er mit seinen zwei Töchtern Sistine (24) und Sophia (26) und seiner Frau zu sehen und lächelt in die Kamera, während sie die verschiedenen flauschigen Hausschuhe zeigen, die die ganze Familie trägt. Als Sylvesters Bruder Frank hinter der Kamera fragt: "Okay, wer braucht eine Pediküre?", schwenkt er auf die Füße der Familie, um die Pantoffeln zu präsentieren. "Ich nicht. Ich habe das sicher nicht nötig", scherzte daraufhin der 76-Jährige.

Neben zahlreichen Weihnachtsgrüßen kommentierten einige Fans: "Deine Familie ist so cool", "Es ist schön, alle zusammen zu sehen. Es ist wichtig, dass ihr sowohl als Familie als auch als Paar glücklich seid" oder "Ich liebe alle Hausschuhe! Habt einen wunderbaren Tag zusammen."

Getty Images Jennifer Flavin und Sylvester Stallone im Oktober 2022

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone und seine Familie im Dezember 2022

Getty Images Sylvester Stallone mit Jennifer Flavin (Mitte) und seinen Töchtern Sistine, Sophia und Scarlet

