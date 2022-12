"Temptation Island": Lola Weippert schießt gegen Aleksandar

Lola Weippert (26) schießt gegen Aleksandar Petrovic (31). Christina Dimitriou (30) und Aleks haben bei Temptation Island V.I.P eigentlich teilgenommen, um ihre Beziehung zu stärken. Geendet ist das Ganze jedoch in einer emotionalen Achterbahn – der 31-Jährige verliebte sich in die Verführerin Vanessa Nwattu und Christina musste das mitansehen. Am Dienstag wurde das finale Wiedersehen gezeigt, bei dem alle Paare noch mal aufeinandertrafen. Moderatorin Lola wollte sich nicht mehr zurückhalten und zeigte Aleks gegenüber deutlich ihre Meinung.

Die Intention von Aleks in diese Sendung zu gehen, sei es gewesen, Christina seine Treue zu beweisen. "Für zwei Minuten oder für wie lange?", entgegnete Lola dem Love Island-Teilnehmer. Seiner Aussage nach war Temptation Island V.I.P der letzte Versuch, die Beziehung zu Christina zu retten. Er habe nicht damit gerechnet, sich dabei in eine andere Frau zu verlieben. Nachdem dann Bilder von Vanessas und Aleks letztem Date gezeigt wurden und er versuchte, sich zu verteidigen, ging ihn die Moderatorin an: "Ich hoffe, du guckst dir auch diese Sendung irgendwann mal an und reflektierst, wie taktlos das Christina gegenüber ist. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen."

Für Christina gab es kein Happy End – Vanessa und Aleks verkündeten hingegen, dass sie bereits seit einem halben Jahr zusammenwohnen. Sie seien seit dem letzten Sendungsdate in einer glücklichen Beziehung.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+.

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Influencer

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Dezember 2022

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic, Reality-TV-Star

