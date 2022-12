Kuss mit Vanessa: Aleks Petrovic fühlte "Freiheit und Stolz"

Aleks Petrovic (31) spricht offen über seine Glücksgefühle! Eigentlich hatte der Influencer bei Temptation Island V.I.P. seine Treue unter Beweis stellen wollen. Doch statt mit seiner Ex Christina Dimitriou (30) nach Hause zu gehen, verliebte er sich in Vanessa Nwattu. Kurz bevor er sich von seiner einstigen Freundin trennte, war der Personal Trainer sogar eine Beziehung mit der Verführerin eingegangen und hatte ihr einen Kuss auf die Lippen gedrückt. Gegenüber Promiflash verrät Aleks, wie der erste Kuss mit Vanessa war.

Kurz vor dem Wiedersehen mit Christina hatten Aleks und Vanessa ihr letztes Dreamdate verbracht. Im Heißluftballon in Richtung Sonnenaufgang kam es schließlich zu ihrem ersten Kuss. Im Promiflash-Interview schwärmte er davon, was er nach den ersten Zärtlichkeiten mit seiner neuen Freundin fühlte. "Erleichterung, Freiheit, Glücksgefühle und Stolz", fasste er seine Emotionen zusammen. Von außen betrachtet sehe der 31-Jährige heute auch, dass er "definitiv die rosarote Brille auf hatte" und gegenüber Christina "nicht rational gehandelt habe".

Kurz nachdem die aktuelle Folge ausgestrahlt wurde, machten sich auch Gerüchte um die Beziehung von Aleks und Vanessa breit: Christinas Ex Salvatore Vassallo hatte nämlich in einem Twitch-Livestream behauptet, dass das neue Liebespaar bereits ein gemeinsames Kind erwarten soll. Das dementierte Aleks jedoch nur wenig später via Instagram: " Heftig, wie kreativ die Leute sind, wie viel Zeit die haben, sich so was auszudenken. Unglaublich, ich bin sehr erstaunt, ich hab schon diverse Gerüchte gehört, aber das sprengt den Rahmen."

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+.

Anzeige

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Aleksandar Petrovic und Verführerin Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de