Zu Weihnachten: Kate Hudson teilt Bilder von ihren drei Kids

Kate Hudson (43) genießt das Weihnachtsfest mit ihren Liebsten! Die Blondine ist stolze Dreifach-Mama: Vier Jahre nach der Hochzeit mit ihrem Ex-Mann Chris Robinson durfte die Schauspielerin ihren ersten Sohn Ryder (18) auf der Welt begrüßen. 2010 kam Kate mit Matthew Bellamy (44) zusammen, von dem sie im darauffolgenden Jahr ihren zweiten Sohn Bingham zur Welt brachte. Seit rund vier Jahren sind sie und ihr aktueller Partner Danny Fujikawa (36) stolze Eltern ihrer gemeinsamen Tochter Rani. Die Weihnachtsfeiertage feierte Kate nun mit ihren Kids zusammen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Schauspielerin einige Pics: Auf einem Bild sieht man, wie die Halb-Geschwister in weihnachtlichen Pyjamas kuscheln, während andere Aufnahmen die Familie beim Feiern zeigen. "Fröhliche Weihnachten an alle schönen Menschen da draußen! Ich sende euch verrückte Grüße von unserer durchgeknallten Familie an eure", schrieb die 43-Jährige zu der weihnachtlichen Bilderreihe.

Kates Fans sind von den Aufnahmen begeistert. Neben einigen weihnachtlichen Grüßen kommentierten andere Follower: "Hat [Rani] ein Pony bekommen? Ich bin 62 Jahre alt und warte immer noch auf mein Pony zu Weihnachten.", "Diese Bilder strahlen Liebe und Freude aus! Danke fürs Teilen!" oder "Ich liebe dieses Foto! Das ist das Süßeste, das ich je gesehen habe!"

Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihre Kids im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudsons Kids im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihrer Tochter Rani im Dezember 2022

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kates Tochter scheinbar ein Pony zu Weihnachten bekommen hat? Mega! Ich bin richtig neidisch! Na ja, ich finde es etwas übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de