Zum Todestag: Dagi Bee erinnert an ihren besten Freund Paco

Es sind emotionale Tage für Dagi Bee (28)! Die YouTuberin musste im Dezember 2021 einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Denn ihr bester Freund Paco starb damals im Alter von nur 24 Jahren. Schon Wochen zuvor hatte sich die Blondine bei ihren Fans gemeldet und sich große Sorgen um ihren Kumpel gemacht. Jetzt erinnerte sie erneut an Paco – denn sein Tod jährte sich nun zum ersten Mal.

Auf Instagram teilte Dagi ein Foto, das Paco mit einem Getränk in der Hand zeigt. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme strahlt der Jugendfreund der Netzbekanntheit. "Ein Jahr ist es schon her und es wird wahrscheinlich immer so schmerzhaft bleiben. Fliege hoch und noch höher", schrieb sie in dem Erinnerungspost.

Der Tod ihres Freundes hatte sie damals wohl noch härter getroffen, weil Dagi kurz zuvor Mama geworden war. Ihren Kleinen kann Paco nun nicht mehr aufwachsen sehen. "Du hast dich so sehr auf Nelio gefreut und jetzt hat er einen ganz besonderen Schutzengel, der auf ihn aufpasst, das wissen wir", schrieb sie damals.

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTube-Star

Instagram / dagibee Dagi Bee, Paco, Eugen Kazakov und Jacky

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Baby Nelio, August 2022

