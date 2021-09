Kate Hudson (42) und Danny Fujikawa (35) schweben im absoluten Liebesglück! Die Schauspielerin und der Musiker sind bereits seit 2017 ein Paar. Im Oktober 2018 krönte die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Rani Rose (2) ihre Liebe. Jetzt gehen Kate und Danny den nächsten Schritt: die beiden sind verlobt! Das teilte die Tochter von Goldie Hawn (75) jetzt in einem glücklichen Post auf Social Media.

Auf Instagram postete die "Almost Famous"-Darstellerin ein Bild von sich und ihrem Partner und schrieb dazu: "Los geht's!" Kates Finger ziert ein Verlobungsring und sie fügte noch ein paar Hochzeits-Emojis hinzu. Sie posieren dabei auf dem Gipfel eines Berges mit Blick aufs Meer und kommen kaum aus dem Strahlen heraus. In den Kommentaren wird das glückliche Paar schon jetzt mit Glückwünschen nur so überhäuft.

Zu einem der vielen Gratulanten, die sich mit dem Paar freute, gehört ihre Schauspiel-Kollegin Gwyneth Paltrow (48). Sie kommentierte: "Los geht's" und fügte noch mehrere Herz-Emojis hinzu. Auch Zoey Deutch (26) teilte in den Kommentaren ihre Glückwünsche an die frischverlobten Turteltauben.

Instagram / katehudson Danny Fujikawa und Kate Hudson

Instagram / katehudson Kate Hudson mit Töchterchen Rani und Freund Danny

Getty Images Danny Fujikawa und Kate Hudson im Mai 2017

