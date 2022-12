Geburtstag ihres Sohnes: Alicia Keys teilt liebevolle Worte

Alicia Keys (41) feiert ihren Nachwuchs! Die R&B-Sängerin ist seit 2010 mit dem Produzenten Swizz Beatz (44) verheiratet. Im selben Jahr konnte sich das Paar über neuen Familienzuwachs freuen: Söhnchen Egypt Dean (12) erblickte im Oktober das Licht der Welt. Vier Jahre später bekamen die beiden einen weiteren Jungen – Genesis Ali Dean (8). Anlässlich seines Geburtstages richtete Alicia jetzt liebevolle Zeilen an ihren Jüngsten.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die zweifache Mutter mehrere Schnappschüsse, die sie mit ihrem Sohn zeigen: "Du bist die Sonne, der Mond und die Sterne. Du bist so gewaltig und stark und würzig." Alicia kann nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht und schwärmte: "Ich kann nicht glauben, dass du acht bist! Du bist die klarste, ehrlichste und witzigste Person, die ich je getroffen habe!" Am Ende fügte die 41-Jährige noch hinzu: "Wir lieben dich so sehr, junger König! Alles Gute zur Geburt."

Auf den Bildern wurden viele schöne und private Momente der Musikerin mit Genesis festgehalten. Darunter ist auch ein Video zu sehen, das ihn als Baby mit seiner Mutter im Tonstudio zeigt. Ein anderes Foto zeigt Alicia mit ihrem Mann und ihren beiden Jungs.

