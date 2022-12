Hot oder Schrott? Kate Beckinsale Kleid im Müllsack-Look

Kate Beckinsale (49) präsentiert ein ziemlich außergewöhnliches Outfit. Normalerweise ist die britische Schauspielerin eher in unauffälligen und glamourösen Looks unterwegs oder präsentiert ihren gut trainierten Körper in einem knappen Bikini. 2009 ist Kate sogar zur heißesten Frau der Welt gewählt worden. Ob sie den Titel mit diesem Look wohl noch verteidigen kann? In Italien erregte sie mit einem ziemlich extravaganten Kleid die Aufmerksamkeit.

Das schwarze Puffkleid präsentierte Kate am Dienstag auf ihrem Instagram-Kanal. Wegen des Stoffs und des Schnitts erinnert das besondere Kleidungsstück jedoch eher an eine Verknüpfung aus Müllsäcken anstatt an ein Designer-Stück. Anscheinend wohlbedacht, denn das Kleidungsstück wird in dem Online-Shop Garbage Bag Bubble Mini Dress genannt und für stolze 861 Dollar – umgerechnet knapp 810 Euro – verkauft. Die 49-Jährige rundet das Outfit mit einer Leggings mit Leoprint und schwarzen High-Heels ab. Dazu hält sie ihren Kater Clive an der Leine, der passend in einem Smoking gekleidet ist.

Ihre Follower sind sich nicht ganz einig über dieses Auftreten. "Das hat mich gerade daran erinnert, dass ich den Müll noch runterbringen muss", kommentierte ein amüsierter User. Ein anderer schrieb: "Müllsäcke sahen noch nie so gut aus."

Anzeige

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale im August 2022

Anzeige

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Kate Beckinsale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de