Heiß in Grün! Kate Beckinsale flasht ihre Fans im Bikini

Kate Beckinsale (49) zeigt, was sie zu bieten hat! Ihre Fans beeindruckte die Schauspielerin in Blockbustern wie "Van Helsing" oder "Pearl Harbor". Zuletzt sorgte sie aber vor allem mit ihrem Liebesleben für Aufsehen. Da sie ein paar Mal mit Hollywoodstar Jason Momoa (43) zusammen gesehen wurde, gab es Spekulationen um einen möglichen Flirt. Jason dementierte das mittlerweile, die beiden hätten sich nur unterhalten. Aber auch als Single scheint Kate sich rundum wohlzufühlen – denn im Netz heizte sie ihren Fans jetzt mit einem heißen Bikinibild ein!

Auf Instagram postete Kate eine Reihe von Bildern, die sie in einem grünen Zweiteiler zeigen. Die Haare trägt sie dabei in einer eleganten Hochsteckfrisur und kombiniert dazu eine große Sonnenbrille. Passend zu dem knalligen Grün des Bikinis hat die Britin auch ihre Fingernägel in einer leuchtenden Farbe lackiert – nämlich in Orange. In der knappen Bademode setzt Kate ihren durchtrainierten Body perfekt in Szene, den sie auch mit 49 Jahren noch fit hält.

Kates Fans sind völlig hin und weg und bewundern sie für die heißen Bilder. "Unglaublich" und "Einfach perfekt" lauten einige der begeisterten Kommentare. Und auch prominente Bekannte wie Schauspielkollege Jamie Foxx (54) und Paris Hilton (41) drücken ihre Anerkennung mit einer Menge Flammen-Emojis aus.

Action Press / X17 Jason Momoa und Kate Beckinsale im März 2022

Getty Images Schauspielerin Kate Beckinsale bei der Premiere von "The Suicide Squad"

Getty Images Kate Beckinsale bei den Oscars im März 2022

