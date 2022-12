Mit Leomuster: Joan Collins beeindruckt im knappen Badeanzug

Joan Collins (89) beeindruckt ihre Fans! Nach insgesamt fünf Ehen fand die Hollywood-Ikone in ihrem jetzigen Mann Percy Gibson ihre große Liebe. Trotz 32 Jahren Altersunterschied scheint ihre Beziehung zu funktionieren. Anfang des Jahres zelebrierten sie ihren mittlerweile 20. Hochzeitstag. Und auch zum Weihnachtsfest schienen die beiden eine gemütliche Zeit verbracht zu haben: Joan feierte das Fest der Liebe in einem sexy gemusterten Badeanzug.

Auf ihrer Instagram-Seite teilte Joan ein paar Schnappschüsse von ihren Feiertagen. Offenbar feierte die Schauspielerin nicht nur zwischen Geschenken und an der reichlich gedeckten Weihnachtstafel. Einen Nachmittag verbrachte sie auch mit ihrem Percy am Pool. Dabei hinterließ die 89-Jährige bei ihren Fans durch ihren stilsicheren Auftritt einen nachhaltigen Eindruck. Sie schmiss sich in einen knappen Badeanzug mit Leopardenmuster und posierte strahlend am Beckenrand. "Hatte einen tollen Weihnachtstag. 28 Grad in Beverly Hills. Wir konnten also schwimmen", schwärmte sie.

Joan scheint genau zu wissen, wie sie ihre Fans mit ihren Outfits beeindruckt. Anfang des Jahres präsentierte sie sich in einer eleganten schwarzen Robe mit hohem Beinschlitz. Ihre Anhänger verfielen beim Anblick der langen Beine der Golden Globe-Gewinnerin in schiere Begeisterung und überschütteten sie mit Komplimenten. "Nur du kannst so etwas tragen", behauptete ein User.

Anzeige

Instagram / joancollinsdbe Percy Gibson und Joan Collins im Dezember 2022

Anzeige

joancollinsdbe / Instagram Die Schauspielerin Joan Collins und ihr Mann Percy im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Hollywood-Star Joan Collins

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de