An ihrem 90. Geburtstag: Joan Collins strahlt in London!

Sie hat allen Grund zu feiern! Joan Collins zählt zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen der vergangenen Jahrzehnte und durfte für ihre Arbeit in der Showbranche so einige Preise mit nach Hause nehmen. Mit ihrer Rolle der störrischen Diva Alexis Colby-Carrington in "Der Denver-Clan" begeisterte sie über neun Jahre lang ein Millionenpublikum. Nun wird Joan 90 Jahre alt – und ihren runden Geburtstag scheint sie total zu genießen!

Gemeinsam mit ihrem Mann Percy Gibson zelebriert die TV-Legende ihren Ehrentag in ihrer Heimatstadt London. Sie scheint bester Laune zu sein: Total happy strahlt Joan in die Kamera und posiert händchenhaltend mit ihrem Gatten. Für den besonderen Anlass schmeißt sich das Geburtstagskind auch ordentlich in Schale: Zu einem eleganten Kleid mit Blumenmuster kombiniert sie eine weiße Blazerjacke und einen Strohhut. Ihren Look rundet die Britin mit einer riesigen Sonnenbrille und schicken Ballerina-Schuhen ab.

Dass sie es auch trotz ihres fortgeschrittenen Alters noch drauf hat, bewies sie erst vergangenes Jahr mit einigen sexy Pool-Fotos auf Instagram. "Hatte einen tollen Weihnachtstag. 28 Grad in Beverly Hills. Wir konnten also schwimmen", berichtete sie ihren Fans unter den Schnappschüssen, auf denen sie sich in einem Leoparden-Badeanzug zeigte.

Joan Collins im Mai 2023

Joan Collins im Mai 2023

Joan Collins, Hollywoodstar

