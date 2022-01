Joan Collins (88) zeigt Bein! Als Hollywood-Diva umgibt sich die einstige "Der Denver Clan"-Darstellerin mit Glanz und Glamour. Auch im Alter von 88 Jahren fühlt sich die Filmdiva fit wie eh und je – und ist aus diesem Grund heilfroh, ihren 32 Jahre jüngeren Mann Percy Gibson an ihrer Seite zu haben. Im Netz zeigte die Schauspielerin nun ebenfalls, was sie zu bieten hat. Auf einem neuen Foto posiert Joan elegant und zeigt dabei ihre schlanken, langen Beine!

Via Instagram postete die 88-Jährige den neuen Schnappschuss. Mit einer dunklen Federboa und einem eleganten schwarzen Kleid lehnt Joan darauf an einer Palme. Der Schlitz an der Vorderseite der Robe gibt dabei ideal den Blick auf die langen Stelzen der Golden Globe-Gewinnerin frei. "Das perfekte Outfit für einen lässigen Spaziergang", schrieb Joan zu dem Bild.

In der Kommentarspalte herrscht nach diesem Anblick Begeisterung. "Klassisch, glamourös und unendlich schick – und das Outfit ist auch nicht schlecht", komplimentierte ein Follower. "Nur du kannst so etwas tragen!", schwärmte ein anderer Fan ebenfalls in den höchsten Tönen.

Instagram / joancollinsdbe Joan Collins, 2021

Getty Images Hollywood-Star Joan Collins

Getty Images Joan Collins, Schauspielerin

