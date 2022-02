In ihm scheint Joan Collins (88) ihr ganz großes Glück gefunden zu haben! Die britische Schauspiel-Ikone machte in ihrer glorreichen Karriere nicht nur mit ihren Filmrollen, sondern auch mit ihrem Liebesleben viele Schlagzeilen. Denn die "Denver Clan"-Darstellerin war insgesamt fünfmal verheiratet. Im vergangenen Jahr erklärte sie diesbezüglich: Gleichaltrige Männer seien nichts für sie. Ihr Mann Percy Gibson ist 32 Jahre jünger – und mit ihm passt es für Joan nun schon seit 20 Jahren!

Via Instagram teilte die 88-Jährige einen Schnappschuss von dem Tag, an dem sie und ihr Schatz ihre Liebe krönten. 1992 hatte Joan in einem bezaubernden lilafarbenen Brautkleid geheiratet. Ihr Gatte machte neben ihr in einem Schottenrock eine gute Figur. Auf dem Foto schneiden die Eheleute strahlend ihre vierstöckige Hochzeitstorte an. "Heute vor 20 Jahren haben mein Mann und ich den Bund fürs Leben geschlossen und sind seither glücklich verheiratet", schrieb die Schauspielerin dazu. In den Kommentaren gratulierten die Fans den beiden zahlreich zu ihrem runden Jubiläum.

"Alles Gute zum 20. Hochzeitstag. Ihr seid so ein tolles Paar und die Liebe zwischen euch ist deutlich zu sehen", schrieb ein Follower begeistert. Auch einige Freunde der Filmlegende sendeten Glückwünsche. Das Model Poppy Delevingne (35) hatte beispielsweise mit zwei violetten Herzchen kommentiert.

joancollinsdbe / Instagram Die Schauspielerin Joan Collins und ihr Mann Percy im Februar 2022

Instagram / joancollinsdbe Joan Collins mit Ehemann Percy Gibson

Getty Images Poppy Delevingne im März 2020

