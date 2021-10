Schauspielerin Joan Collins (88) mag zwar schon ein paar Jahre älter sein, aber jung geblieben fühlt sie sich allemal. Die Hollywood-Ikone und "Der Denver-Clan"-Darstellerin lebt in Glanz und Glamour. Doch privat geht es bei ihr eher ruhig zu: Sie ist nun seit 20 Jahren mit ihrem Ehemann Percy Gibson (56) liiert, der stolze 32 Jahre jünger ist. Aber der Altersunterschied bedeutet für sie nichts. Joan gibt nun zu: Mit Männern in ihrem Alter könnte sie gar nicht zusammen sein!

Die Filmdiva hat es satt, ständig auf ihr hohes Alter reduziert zu werden. "Es gibt eine Vorstellung vom Älterwerden, die überholt ist. Die Menschen leben länger und gesünder", äußerte Joan ihren Unmut im Interview mit The Sunday Times. Ähnlich sieht sie es auch mit dem Altersunterschied zu Ehemann Percy: "Gott sei Dank habe ich jemanden geheiratet, der 30 Jahre jünger ist als ich. Ich könnte es nicht ertragen, mit jemandem in meinem Alter verheiratet zu sein". Gehe es nach der Britin, sollten Altersunterschiede lieber gefeiert werden.

Die 88-jährige Schauspiel-Ikone ist ein wahres Urgestein in Film und Fernsehen und meldet sich noch immer bei brisanten Themen in Hollywood, wie etwa der Oscar-Verleihung, zu Wort. Doch an einen Rücktritt aus der Öffentlichkeit denkt sie gar nicht! "In-Rente-Gehen" klinge für sie nach einem schmutzigen Wort.

Anzeige

Instagram / joancollinsdbe Joan Collins mit Ehemann Percy Gibson

Anzeige

Instagram / joancollinsdbe Joan Collins, 2021

Anzeige

Instagram / joancollinsdbe Joan Collins, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de