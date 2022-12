So emotional gedenkt Billie Lourd ihrer Mama Carrie Fisher

Sechs Jahre ist es nun schon her. 2016 starb die Star Wars-Ikone Carrie Fisher (✝60) an den Folgen eines Herzinfarkts. Durch die Rolle der Prinzessin Leia in dem Space-Fantasy-Epos hatte die Schauspielerin große internationale Bekanntheit erlangt. Fans waren schockiert von dem überraschenden Tod des Hollywoodstars, der Tochter Billie Lourd (30) in großer Trauer hinterließ. Die Schauspielerin ist mittlerweile selbst Mutter. Für Billie ist es schmerzhaft zu wissen, dass ihre Mama Carrie ihre Enkel nie kennenlernen wird.

"Sechs Jahre ist es nun her, dass meine Momby gestorben ist. Es fühlt sich an, als wären es erst zwei, aber gleichzeitig auch wie 705 Jahre", schrieb Billie auf Instagram. Dort teilte sie mit ihren Followern zudem ein Foto aus ihrer Kindheit. Darauf ist sie zusammen mit Carrie zu sehen. Die 30-Jährige fuhr fort, dass die letzten beiden Jahre dank ihrer beiden Kinder "magisch" gewesen seien, trotz ihrer großen Trauer. "Mit der Magie des Lebens kommt auch die Realität des Schmerzes. Meine Mutter bekommt nicht die Möglichkeit, ihre Enkel zu treffen und kann die Magie nicht miterleben", fügte sie traurig hinzu.

Seit dem Ableben der Hollywood-Ikone meldet sich die "Booksmart"-Darstellerin regelmäßig bei ihren Fans, um das Andenken an ihre Mama aufrechtzuerhalten. Bereits im Oktober, anlässlich Carries Geburtstags, hat Billie ein rührendes Statement an all diejenigen verfasst, die selbst jemanden in ihrem Leben verloren haben. "Ich sende meine Liebe an alle Trauernden da draußen. Ihr seid nicht allein", schrieb sie.

Instagram / praisethelourd Billie Lourd mit ihrem Verlobten Austen Rydell und dem gemeinsamen Sohn Kingston

Instagram / praisethelourd Billie Lourd mit ihrer Mama Carrie Fisher

Getty Images Billie Lourd, Schauspielerin

