Süße News von Billie Lourd: Sie ist erneut Mutter geworden!

Was für eine süße Verkündung! Die US-amerikanische Schauspielerin Billie Lourd (30) und ihr Mann Austen Rydell machten kein Geheimnis daraus, wieder Nachwuchs zu bekommen. Immer wieder posierte die Beauty mit ihrer Kugel in coolen Outfits und setzte ihr runde Körpermitte gekonnt in Szene. Doch Babybauchbilder wird es so wohl erst mal nicht mehr geben. Denn Billies zweites Baby hat das Licht der Welt erblickt!

Tatsächlich wurde das nicht von den Eltern bestätigt, sondern von Billies Vater, also dem Opa des Neugeborenen, Bryan Lourd. In dem Format Variety's Dealmakers Breakfast plauderte er aus: "Meine Tochter hat gestern ein Baby bekommen." Er selbst sei auch schon im Krankenhaus gewesen und konnte das kleine Wesen wohl kennenlernen. Anscheinend konnte er die niedlichen News auch einfach nicht für sich behalten und wollte sein Glück mit der Welt teilen.

"Alles ist super. Wenn ich etwas vom Thema abkomme, dann liegt es an dem Adrenalin", führte Bryan aus. Weder Billie noch Austen meldeten sich bisher zu den Babynews. Wahrscheinlich genießen sie erst einmal die Kennenlernzeit mit ihrem Wunder.

Instagram / praisethelourd Billie Lourd und Austen Rydell im Oktober 2022

Instagram / praisethelourd Billie Lourd und ihr Sohn Kingston

Getty Images Billie Lourd und ihr Mann Austen Rydell, Mai 2022

