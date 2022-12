"Stets bemüht": Aleks Petrovic schießt gegen Lola Weippert

Aleksandar Petrovic (31) schießt zurück. Am Dienstag ging das finale Wiedersehen der aktuellen Staffel Temptation Island V.I.P. online. Während der ganzen Staffel waren viele Zuschauer wegen Aleks' Verhalten gegenüber seiner jetzigen Ex-Freundin Christina Dimitriou (30) fassungslos. Auch der Moderatorin Lola Weippert (26) passte sein Auftreten, vor allem beim Wiedersehen, offensichtlich gar nicht – sie wies ihn kurzerhand in die Schranken. Am Mittwoch feuerte der Fitness-Coach zurück.

"Die Frau hat versucht, ihren Job auszuüben, meiner Meinung nach war sie stets bemüht", antwortete Aleks in seiner Instagram-Story auf die Frage eines Followers, wie er es fand, dass Lola so gegen ihn "geschossen" habe. "Ich finde, eine Moderatorin muss unparteiisch sein", führte er weiter aus. Seiner Meinung nach solle sie für ein harmonisches Umfeld sorgen und die Beteiligten nicht noch weiter zu provozieren. Klingt so, als wäre er ziemlich unzufrieden mit dem Job der ehemaligen Radiomoderatorin gewesen.

Im gleichen Atemzug unterstellte er Lola, dass sie anders gehandelt hätte, wenn Aleks weiblich gewesen wäre. "Ich wage zu bezweifeln, dass ihrerseits so geschossen worden wäre, wäre ich eine Frau gewesen und hätte mich so verhalten." Bahnt sich da etwa ein Influencer-Streit an?

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2022

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat

