Bei "Make Love, Fake Love": Hat Yeliz Koc eine Strategie?

Wie will Yeliz Koc (29) die vergebenen Männer entlarven? Bei Make Love, Fake Love will die Influencerin der Liebe eine neue Chance geben. Einige der Kandidaten sind aber vergeben – und die Reality-TV-Bekanntheit muss herausfinden, wer sie belügt. Mit Promiflash sprach Yeliz schon vor dem offiziellen Start über die Show – und verriet dabei: Hat sie sich eine Strategie überlegt, um herauszufinden, welche Teilnehmer eine Freundin haben?

Im Gespräch mit Promiflash erzählte die 29-Jährige, dass sie ganz entspannt an die Sache rangehen wollte. Yeliz habe in der Villa also keine Strategie verfolgt, um die vergebenen Männer zu enttarnen. "Ich dachte mir, ich lasse alles auf mich zukommen und schaue mir das Ganze erst einmal an", machte sie im Interview deutlich.

Offenbar fiel es der gebürtigen Hannoveranerin aber gar nicht so leicht, herauszufinden, wer ein falsches Spiel mit ihr spielt. "Ich habe es mir tatsächlich einfacher vorgestellt, aber die Jungs sind sehr gute Lügner gewesen", plauderte Yeliz aus. Selbst für die Kandidaten untereinander sei es ziemlich schwer gewesen, die vergebenen Männer zu enttarnen.

"Make Love, Fake Love" ab 29. Dezember jeden Donnerstag bei RTL+.

Yeliz Koc, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin

Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Janin Ullmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

