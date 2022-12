Darum fiel Pietro Lombardi vor seiner Laura auf die Knie

Verliebt, verlobt und bald verheiratet! Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) haben nach langem Hin und Her mit insgesamt sechs Trennungen im Sommer dieses Jahres endlich Stabilität in ihre Liebesbeziehung bringen können. Und dann ging alles ganz schnell: Der ehemalige DSDS-Gewinner und die Influencerin erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind und haben sich zwischenzeitlich sogar verlobt. Pie klärt jetzt auf, warum er seiner Laura so schnell einen Antrag gemacht hat!

Im Interview mit Bild verrät Pietro, dass er wohl schon vor Lauras Schwangerschaft überlegt hatte, ihr die Frage aller Fragen zu stellen. "Aber ich habe mich irgendwie nicht so richtig getraut", gibt der "Cinderella"-Interpret zu. Er habe erst herausfinden müssen, ob die Beauty auch wirklich 'Ja' sagen würde. "Sie hat 'Ja' gesagt, auch damals schon. Aber ich wusste nicht, ob ein Antrag nicht zu überstürzt gewesen wäre. Das ist schon ein krasser Schritt", weiß der Ex-Mann von Sarah Engels (30). Der Musiker habe der Blondine letztendlich den Antrag gemacht, um ihr ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln und zu beweisen, dass er ein loyaler Mann ist.

Außerdem sei es dem 30-Jährigen wichtig gewesen, vor seinem Antrag bei Lauras Vater um die Hand seiner Tochter anzuhalten. Gegenüber Bild offenbarte er: "Zwei Wochen vor der Verlobung und ich war todesnervös. Ich bin zwar sehr selbstbewusst und ich rede auch gern, aber da sind meine Eier ganz klein geworden." Die Eltern der Schwangeren hätten sich über Pies Geste sehr gefreut und denken, er ist eine gute Partie für ihre Tochter.

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa im Oktober 2022

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2022

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

