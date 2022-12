"Gutes Geld": So viel verdient Twenty4tim im Monat

Twenty4tim (22) spricht Klartext über sein Gehalt. Der 22-Jährige hat sich mit seinen über vier Millionen Followern auf TikTok und über 200.000 Followern auf YouTube in Deutschland eine riesige Community aufgebaut. Das ist natürlich wertvoll, um große Werbekampagnen an Land zu ziehen und damit ordentlich Geld zu verdienen. Doch wie viel verdient Tim mit seiner Community? Das beantwortete der Influencer am Mittwoch offen und ehrlich.

"In einem Monat verdiene ich vielleicht 5000 Euro, im nächsten vielleicht auch das Zehnfache", ging Tim in seiner Instagram-Story auf die Frage eines Followers ein, wie viel Geld er im Monat verdiene. Seine Erklärung führte er ziemlich ausführlich aus. Der Influencer sei selber dafür verantwortlich, wie viel er verdiene, je nachdem, wie viele Aufträge er annehme. "Gutes Geld, für welches ich aber auch gerne und intensiv arbeite", äußerte er sich weiter. Ihm sei jedoch auch bewusst, dass sein Verdienst im Vergleich zu anderen Jobs nicht unbedingt fair sei: "Daher versuche ich aber auch immer zu teilen."

Tim hat seine Karriere übrigens wie jeder Teenager gestartet. Er startete einen TikTok-Account und bewegte seine Lippen und seinen Körper zu verschiedenen Songs. Eines seiner ersten Videos drehte er zu dem Song "Once Upon a Time (Not Long Ago, I Was a Hoe)."

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im November 2022

Getty Images Twenty4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

