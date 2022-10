Twenty4Tim happy: Er landet seinen ersten Nummer-eins-Hit!

Er hat es geschafft! Nachdem Twenty4Tim (22) im April seinen ersten eigenen Song "Bling Bling" veröffentlichte, für den er einen großen Shitstorm kassierte, brachte er Anfang Oktober sein zweites Lied heraus. Auch bei "Gönn Dir" hagelte es an Kritik. Davon ließ sich der Influencer aber nicht unterkriegen. Jetzt bewies er, dass er sich die Kritik auch gar nicht zu Herzen nehmen muss: Denn Twenty4Tim hat seinen ersten Nummer-eins-Hit gelandet!

"Bin seit ein paar Stunden nur am Heulen, dann wieder am Schreien und dann wieder am Heulen", beschreibt Tim sein Gefühlschaos auf Instagram. Er freue sich, dass er mit seinem Song nun endlich ein Zeichen gesetzt habe: "Alleine die letzten Monate waren so hart, voller Hass und Bedrohungen." Davon habe er sich nicht unterkriegen lassen. "Ich liebe euch", dankte der Musiker seinen Fans für ihren Support.

Tim wisse natürlich, dass er weder eine Adele (34) noch eine Beyoncé (41) sei. Der Kölner rechtfertigte die Art und Weise, wie er auf seine Musik aufmerksam machte – mittels Promo und verkauften Bundles. Der 22-Jährige ist sich sicher: "Alle werden sich das Maul zerreißen und es schlecht machen, aber ich, der noch nie den Erfolg anderer verurteilt hat, wird weiterhin sein Ding machen!"

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim beim Dreh des Musikvideos zu "Gönn Dir"

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim im Juli 2022

