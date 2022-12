Im Urlaub: Alexandra Daddario posiert völlig nackt im Pool

Alexandra Daddario (36) genießt ihren Urlaub hüllenlos. Die US-Schauspielerin hatte ein sehr erfolgreiches und schönes Jahr. Im Sommer trat sie mit ihrem Partner Andrew Form (53) vor den Traualtar. Statt wie geplant in Italien zu heiraten, gaben sie sich aber in New Orleans das Jawort. Dort hatte die Braut zu dem Zeitpunkt einen Job. Jetzt gönnen sich die beiden eine wohlverdiente Auszeit – und Alexandra zeigt sich lebensfroh und ohne Kleidung!

Auf ihrem Instagram-Account postet Alexandra ein paar Schnappschüsse von ihrem Trip. Wo genau es sie und ihren Andrew hinverschlagen hat, verrät sie nicht. Dafür präsentiert sie ihren Fans aber eine traumhafte Aussicht von ihrer Terrasse. Was ihren Followern aber am ehesten auffallen dürfte, ist Alexandra selbst: Sie steht mit dem Rücken zur Kamera völlig nackt im Pool und betrachtet die Landschaft. Auf dem ersten Foto verdeckt noch der Daumen des Fotografen ihr Po. "Nehmt euch mal Urlaub von euren Problemen", rät sie.

Den Urlaub in der tropischen Gegend hat sich Alexandra wirklich verdient. Noch Anfang Dezember stand sie auf dem roten Teppich. Ihr neuer Film "Anne Rice's Mayfair Witches" feierte Premiere. Die 36-Jährige glänzte in einem zum Thema passenden Kleid aus goldener und schwarzer Spitze. Dazu wählte sie einen passenden tiefschwarzen Lippenstift im Gothic-Look.

Instagram / alexandradaddario Alexandra Daddario im Dezember 2022

Instagram / alexandradaddario Alexandra Daddario, Schauspielerin

Getty Images Alexandra Daddario auf der Premiere von "Anne Rice's Mayfair Witches", 2022

