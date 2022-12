"Make Love, Fake Love"-Date: Er macht Yeliz Koc schöne Augen

Ist der Funke bei ihnen direkt übergesprungen? Yeliz Koc (29) wagt sich in ein neues Dating-Abenteuer vor der TV-Kamera. Seit heute können die Zuschauer die einstige Bachelor-Teilnehmerin in ihrer eigenen Kuppelshow Make Love, Fake Love erleben. Dort sucht sie ihren Traummann – doch vorsichtig: Unter den zehn Hotties befinden sich auch vier vergebene Männer. In der ersten Folge ging es für Yeliz direkt auf ein Date – und die Chemie passte offenbar!

Zum Schokoladen-Bodypainting nahm die Beauty den Kandidaten Jannik mit – mit ihm hatte sie sich augenscheinlich auf Anhieb gut verstanden. Während sie sich gegenseitig mit Schokolade bemalten, sollten sie sich gegenseitig Komplimente machen. "Ich male dir ein Herz auf die Brust, weil ich glaube, dass du ein sehr liebevoller Mensch und sehr liebebedürftig bist", erklärte der Beau, während er Yeliz einen tiefen Blick zuwarf. Das Knistern zwischen ihnen dürfte für die Zuschauer deutlich sichtbar gewesen sein – auch Yeliz schien es zu merken. "Jannik ist ein sehr anziehender Mann. Er sieht wahnsinnig gut aus und hat so eine warme Aura, die er ausstrahlt", erklärte die 29-Jährige leicht verlegen.

Während des Dates machte Yeliz aber direkt klar, was für sie beim Kennenlernen ein totales No-Go sei: "Lügen gehen halt bei mir gar nicht." In der Vergangenheit habe die Mutter von Snow Elanie (1) sehr negative Erfahrungen damit machen müssen – Jannik würde ihr gerne eine Schulter zum Anlehnen bieten. "Das zeigt, denke ich auch, dass sie [...] gerade jemanden braucht. Ich bin gerne da", stellte der Leiter einer Videoproduktionsfirma klar.

“Make Love, Fake Love” ab 29. Dezember, jeden Donnerstag bei RTL+.

