Nach Scheidung: Cathy Hummels zeigt sich zuversichtlich!

2022 war für Cathy Hummels (34) ein ereignisreiches Jahr! Immer wieder waren Gerüchte aufgekommen, dass die Influencerin und ihr Mann Mats Hummels (34) sich getrennt haben könnten –vor allem, weil der Sportler immer wieder beim Fremdknutschen erwischt wurde. Danach ging alles recht schnell: Die beiden bestätigten ihre Trennung, dann folgte ihre Scheidung. Für die kommende Zeit und das neue Jahr zeigt sich Cathy dennoch optimistisch!

Via Instagram teilte die Bloggerin nun ein nachdenkliches Statement. "Meine Motivation ist Optimismus", erklärte Cathy zu einigen Aufnahmen, die sie strahlend am Strand von Dubai zeigen. Offenbar möchte die Mutter von Ludwig (4) mit ganz viel Positivität in das neue Jahr starten und bewusst über Wichtiges nachdenken. "Ich treffe meine Entscheidungen bewusst, wenn möglich", schrieb die 34-Jährige weiter.

Die Weihnachtsfeiertage verbrachte die Beauty im Übrigen mal ganz anders. Zusammen mit ihrem Sohn zog es Cathy dieses Mal ins Warme. In der Sonne von Dubai hatten Mutter und Sohn am Beach in niedlichen Christmas-Pyjamas posiert. Momentan urlauben die beiden zudem mit Mats zusammen.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig, Dezember 2022 in Dubai

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig (l.) und ihrem Ex Mats (r.)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de