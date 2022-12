Jetzt offiziell: Mats und Cathy Hummels' Scheidung ist durch

Ab sofort sind die beiden offiziell getrennte Leute. Über 13 Jahre gingen Mats (34) und Cathy Hummels (34) gemeinsam durchs Leben. Der Fußballer und die Influencerin haben sogar einen gemeinsamen Sohn. Doch nachdem es immer mehr Gerüchte über eine Trennung gab und Mats immer wieder mit anderen Frauen in Verbindung gebracht wurde, bestätigte Cathy schließlich das Ehe-Aus. Nun sind die beiden auch offiziell geschieden.

Bild berichtet, dass Cathy und Mats' Scheidung jetzt offiziell durch ist – mit einer kleinen Verspätung. Denn der Kicker von Borussia Dortmund soll wohl zehn Minuten zu spät zum angesetzten Termin erschienen sein. "Heute war unsere Scheidung. Wir sind weiterhin Freunde, Familie und fürsorgliche Eltern", erklärte das Ex-Paar: "Jetzt frühstücken wir erst mal gemeinsam und trinken einen Kaffee. Wir hatten 13 wunderschöne Jahre."

Die Gründe für die Trennung hat die TV-Moderatorin bereits früher verraten. "Man verändert sich im Leben und das war, glaube ich, das, was uns entzweit hat", erzählte Cathy. Vor allem die räumliche Entfernung stellte ihre Beziehung auf eine harte Probe. Immerhin wohnte sie in München, während ihr Liebster in Dortmund kickte.

Cathy und Mats Hummels im Dezember 2022

Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Dezember 2022

Cathy Hummels und Mats Hummels

