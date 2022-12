Trotz Trennung: Peggy Jerofke und Steff Jerkel im Urlaub

Jetzt sind sie im harmonischen Familienurlaub! Über 24 Jahre waren die Goodbye Deutschland-Auswanderer Peggy Jerofke und Stephan Jerkel (53) ein Paar. Im November dieses Jahres gaben sie bekannt, dass sie nach so langer Zeit getrennte Wege gehen. Aus der Beziehung ist im Jahr 2018 eine Tochter entstanden, die für das ehemalige Paar wohl an erster Stelle zu stehen scheint. Denn trotz der Trennung ist die Familie gemeinsam in den Winterurlaub gefahren!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Peggy nämlich Bilder von der gemeinsamen Zeit der Familie. "Perfekter erster Tag. Josephine hat heute so viel Spaß gehabt", kommentiere die 46-Jährige die Bildreihe aus dem schneebedeckten Tirol. Die Fotos zeigen sie, wie sie mit ihrer Tochter einen Schneemann gebaut hat, dem die Mütze des Mädchens aufgesetzt wurde. Eine weitere Aufnahme zeigt das kleine Mädchen, wie sie mit ihrem Papa Steff Schlitten fährt. Auf einem dritten Foto sieht man Josephine schneebedeckt auf dem Boden sitzen. Alle drei machen einen glücklichen und ausgelassenen Eindruck.

Ob da ein Liebes-Comeback vorprogrammiert ist? Viele ihrer Follower gehen zumindest jetzt schon davon aus, dass die Trennung lediglich für Aufmerksamkeit sorgen sollte und die beiden in Wirklichkeit noch zusammen sind.

Instagram / peggyjerofke Stephan Jerkel und Peggy Jerofke

Instagram / peggyjerofke Steff Jerkel mit Tochter Josephine

RTL Peggy Jerofke, Partnerin von Steff Jerkel

