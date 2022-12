Erste Details: Hier soll Fußballstar Pelé beerdigt werden!

Jetzt gibt es erste Informationen zur Beisetzung des dreifachen Fußballweltmeisters. Am Donnerstagabend schockierten traurige Nachrichten die Welt: Die brasilianische Fußball-Legende Pelé (✝82) ist verstorben. Ursache für den Tod des Sportlers war seine Darmkrebserkrankung – bis zuletzt kämpfte er gegen diese an. Zahlreiche Sportler, Promis und Fans trauern um den ehemaligen Kicker. Nun wurde bekannt gegeben, wo Pelé seine letzte Ruhe finden wird.

Wie der Fußballverein FC Santos mitteilte, werde der Profisportler in seiner Heimatstadt Santos beerdigt. Die Beisetzung soll demnach am kommenden Dienstag auf dem Friedhof Memorial Necropolis Ecumenical im Kreise seiner Familie stattfinden. Am Tag zuvor sollen die Fans des Fußballers die Möglichkeit haben, sich noch einmal bei einer öffentlichen Totenwache von ihm zu verabschieden.

So werde Pelé am Montag vom Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo in das Fußballstadion Estádio Urbano Caldeira in Santos gebracht und in der Mitte des Spielfelds aufgebahrt. Ab 10 Uhr soll dann für voraussichtlich 24 Stunden die Totenwache stattfinden. Bei der Überführung des Sportlers zum Friedhof soll der Leichenzug unter anderem auch am Haus von Pelés 100-jähriger Mutter Celeste vorbeiführen.

