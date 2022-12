Nach Notfall: Sharon Osbourne wieder unterwegs mit Tochter

Sharon Osbourne (70) scheint es wieder gut zu gehen. Die TV-Persönlichkeit hatte durch die Realityshow "The Osbournes" an der Seite ihres Mannes, des Heavy-Metal-Sängers Ozzy Osbourne (74), Bekanntheit erlangt. Dieser hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – zuletzt mit seiner Parkinson-Erkrankung. Vor zwei Wochen schockierte dann aber Sharon selbst: Die Dreifachmama wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Nun hat sie sich offenbar erholt.

Details zur Art des Vorfalls wurden bisher nicht bekannt gegeben. Doch Bilder, die Just Jared vorliegen, zeigen die 70-Jährige bei einem Shopping-Bummel in Los Angeles mit ihrer Tochter Aimee (39). Beladen mit Einkaufstüten und Coffee-to-go-Bechern schlendern die 39-Jährige und die einstige "The Talk"-Moderatorin durch die Straßen. Die Britin scheint sich bester Laune und Gesundheit zu erfreuen.

Freunde des TV-Stars sind allerdings dennoch besorgt um ihre Gesundheit. Radar Online berichtete, dass Nahestehende denken, dass Sharon sich übernehme und keine Konsequenzen aus ihrem Klinikaufenthalt ziehe. "Die Stille ist ohrenbetäubend – und wirklich beängstigend", schilderte die Quelle.

Getty Images Sharon Osbourne und ihre Tochter Aimee im Jahr 2002

Getty Images Sharon Osbourne, Moderatorin

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne

