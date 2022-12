Silvesterparty: Selena Gomez feiert mit Brooklyn und Nicola

Selena Gomez (30) wird das neue Jahr mit Promi-Freunden einläuten! Vor rund einem Monat wurde die Schauspielerin zum ersten Mal mit Brooklyn Peltz-Beckham (23) und seiner Frau Nicola (27) in Verbindung gebracht. Zusammen feierten sie den amerikanischen Feiertag Thanksgiving. Auch danach wurde das Trio immer wieder gemeinsam abgelichtet, unter anderem an einem Flughafen in Miami. Jetzt wollen die drei gemeinsam in das neue Jahr feiern!

Die vorliegenden Aufnahmen von Just Jared zeigt die Truppe beim Aussteigen eines Flugzeuges in Cabo San Lucas, Mexiko. Die Sängerin erschien in einem gemütlichen Look, bestehend aus einem schwarzen Sweatshirt und einer schwarzen Leggings. Auch ihre neue BFF entschied sich für ein bequemes Outfit aus Leggings und einem grauen Pullover. Der Sohn von David Beckham (47) fügte sich im weißen T-Shirt und schwarzer Jogginghose perfekt ein. Dazu trug er eine dunkle Cap und ein schwarzes Sweatshirt.

Erst vor wenigen Wochen genossen die "Wolves"-Interpretin und ihre neue Freundesgruppe ein Abendessen in Los Angeles. In legerer Kleidung verbrachten sie einen entspannten Abend. Auch Selenas kleine Schwester Gracie war mit von der Partie.

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin

MediaPunch Brooklyn und Nicola Peltz Beckham im August, 2022

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

