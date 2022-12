So kämpfte Sandra nach "Temptation Island V.I.P." um Tommy!

Sandra Sicora (30) hat alles gegeben, um die Beziehung zu Tommy Pedroni zu retten. Die beiden Realitystars hatten gemeinsam an der diesjährigen Staffel Temptation Island V.I.P. teilgenommen. Nach ihrer Teilnahme bei dem Fremdgehformat gehen die 30-Jährige und der Franzose getrennte Wege. Tommy ist der Meinung, dass Sandra zu viel zugelassen habe. Im Interview mit Promiflash verriet die Brünette, wie sehr sie sich noch darum bemühte, alles wieder geradezurücken.

Die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin erklärte Promiflash: "Ich habe fünf Monate gekämpft, wurde oft verletzt, bin sogar zu ihm geflogen, ich habe alles versucht, dass er mir verzeiht und wir wieder glücklich sein können." Diese Bemühungen haben aber offenbar nicht geholfen. "Ich habe keine Kraft mehr, er ist kalt und blockt nur ab", behauptete Sandra.

Trotzdem habe das ehemalige Paar nach der Wiedersehensfolge einige Tage zusammen verbracht. "Das Schicksal hat uns zusammengeführt, sein Flug wurde gecancelt und wir konnten so länger Zeit zusammen verbringen. Ich habe alle meine Termine abgesagt, nur um mit ihm zu sein", erinnerte die Beauty sich. Für Tommy änderte das aber anscheinend nichts. "Sobald er aber zurück in Nizza war, war ich wie Luft für ihn", fügte sie hinzu.

Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Temptation Island V.I.P."

Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

Tommy Pedroni und Sandra Sicora

