Wegen Paparazzi? Samantha Fox fiel dreimal durch Fahrprüfung

Samantha Fox (56) machte der Ruhm offenbar zu schaffen! Die Britin wurde 1983 über Nacht berühmt, weil sie als damals 16-Jährige oben ohne auf dem Titelblatt einer Zeitung posierte. Drei Jahre später startete sie eine Musikkarriere, die sie auch in anderen Ländern in die Charts brachte. Seitdem konnte die Musikerin kaum einen Schritt machen, ohne erkannt zu werden – was sie offenbar fast um den Führerschein gebracht hätte.

Im Interview mit dem Magazin Stern erzählte Samantha jetzt von den ersten Jahren ihrer Bekanntheit. In dieser Zeit hätten Paparazzi fast alles für ein Bild von ihr getan – sogar Boote und Helikopter angemietet. "Die vielen Fotografen machten mich so nervös, dass ich dreimal durch die Führerscheinprüfung fiel", schilderte die 56-Jährige die Auswirkungen auf ihr Privatleben. Erst ein geheimer Versuch in einer abgelegenen Ortschaft in Wales habe ihr den Lappen schließlich eingebracht.

In diesem Jahr lief es privat wesentlich besser für Samantha: Im Juni heiratete sie nämlich ihre Partnerin Linda Olsen. In einer pompösen Zeremonie in Epping Forest gaben sich die zwei mit einer Menge Tüll und Glitzer das Jawort. Zuvor waren die beiden zwei Jahre verlobt gewesen.

Anzeige

Getty Images Samantha Fox in den 80er-Jahren

Anzeige

Getty Images Samantha Fox im Juni 2013

Anzeige

Instagram / samanthafoxofficial Linda Olsen und Samantha Fox

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de