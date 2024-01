Streit im Flugzeug: Samantha Fox musste in die Arrestzelle!

Samantha Fox (57) sorgt für richtig Ärger! In den 80er-Jahren wurde sie wegen eines Oben-ohne-Covers über Nacht zur Sexbombe. Darauf folgte eine steile Karriere als Model, Schauspielerin und Sängerin – doch heute macht sie eher mit ihrem Privatleben auf sich aufmerksam – es gibt Negativschlagzeilen von der Britin: Samantha randalierte in einem Flugzeug so sehr, dass der Abflug gecancelt werden musste!

Wie The Sun berichtet, wollte die Musikerin von London nach München reisen. Doch noch vor Abflug des Fliegers kam es zu einem riesigen Streit! Im Flugzeug legte sie sich so sehr mit einem weiteren Passagier an, dass die Polizei einschreiten musste. Daraufhin wurde der Start der Maschine gecancelt – alle Fluggäste mussten wieder aussteigen. Samantha wurde noch im Flugzeug verhaftet und musste die Nacht in einer Arrestzelle verbringen.

Die Polizei bestätigte bereits, dass es an Bord des Flugzeugs zu einem Vorfall "wegen vermutlicher Trunkenheit" gekommen ist. Samantha hat sich auch selbst bereits zu ihrer Verhaftung zu Wort gemeldet: Sie bereue "jede Unannehmlichkeit, die sie verursacht habe".

Anzeige

Steinbrenner, Marco Samantha Fox bei "Die grosse Schlagerstrandparty 2023" in Gelsenkirchen

Anzeige

Getty Images Samantha Fox, Sängerin

Anzeige

Panama Pictures Samantha Fox im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de