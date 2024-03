Samantha Fox muss wegen Ausraster im Flugzeug vor Gericht

Die Londoner Metropolitan Police hat nun bestätigt, dass sich die britische Sängerin Samantha Fox (57) aufgrund ihres Ausrasters in einem Flugzeug vor Gericht verantworten muss! Im Fall der "Nothing's Gonna Stop Me Now"-Interpretin sei die Justiz nun den nächsten Schritt gegangen. Ein Sprecher der Polizei bestätigt gegenüber Mirror: "Eine Frau wird in Verbindung mit einem Vorfall an Bord eines Flugzeugs am Sonntag, den 3. Dezember 2023, angeklagt. Samantha Fox (...) wurde per Postvorladung wegen einer öffentlichen Ordnungswidrigkeit und Trunkenheit im Flugzeug angeklagt." Der Gerichtstermin sei auf Freitag, den 22. März festgelegt worden. Welches Strafmaß sie zu befürchten hat, ist bislang noch nicht klar.

Der Zwischenfall ereignete sich zu Beginn eines Fluges von London nach München im Januar 2024. Samantha wurde am Flughafen Heathrow festgenommen, nachdem sie während des British Airways Fluges angeblich Drohungen ausstieß und damit andere Passagiere belästigte, alarmierte oder beunruhigte. Der Flug wurde daraufhin abgesagt, was zur Folge hatte, dass alle Passagiere in ein Hotel gebracht werden mussten, während Samantha die Nacht angeblich in einer Zelle verbrachte. Kurz nach dem Vorfall entschuldigte sie sich laut The Sun öffentlich für ihr Verhalten. Sie ließ verlauten: "Mir tun die verursachten Unannehmlichkeiten zutiefst leid."

Samantha startete in den 80er-Jahren als Model durch, feierte dann auch musikalisch große Erfolge und mauserte sich zu einem Popstar. Unter anderem ist sie bis heute für ihre Songs wie "Touch Me" oder "Naughty Girls" bekannt. Außerdem schnupperte sie im Laufe ihrer Karriere auch schon Reality-TV-Luft. Denn die gebürtige Londonerin saß bereits bei "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" – der britischen Version des Dschungelcamps – am Lagerfeuer und kämpfte bei Celebrity Big Brother im TV-Container um den Sieg. Privat konnte sie sich ebenfalls über einen großen Meilenstein freuen: Im Juni 2022 heiratete sie ihre Freundin Linda Olsen.

