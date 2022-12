Christin Kaeber besorgt: Sohn Lev geht es wieder schlechter

Muss sie Silvester jetzt im Krankenhaus verbringen? Christin Kaeber (33) hat am zweiten Weihnachtsfeiertag mitgeteilt, dass ihr wenige Monate alter Sohn Lev wegen zu hohem Fieber ins Krankenhaus musste. Vor Ort stelle sich dann heraus, dass er an dem Influenzavirus leidet und Weihnachten stationär im Krankenhaus bleiben muss. In den Tagen danach ging es dem kleinen Mann wohl wieder besser. Jetzt verschlechterte sich der Zustand von Lev wieder.

"Dem Kleinen geht es wieder schlechter. Weitere Symptome kamen hinzu und das Fieber steigt wieder", erklärte Christin am Donnerstag in ihrer Instagram-Story. "Ich habe einfach so Angst, wieder im Krankenhaus mit Lev zu landen", führte die Brünette ihre Sorgen weiter aus. Allzu lange sei es bis Neujahr nicht mehr hin und sie hoffe wirklich, die ersten Stunden des neuen Jahres nicht im Krankenhaus verbringen zu müssen. Zudem sei sie zurzeit selbst ziemlich angeschlagen: "Das ist jedoch kein Vergleich zu der Sorge, dass es mit Lev nicht aufwärts geht."

Bereits Anfang des Monats waren gleich beide Kids von Christin krank geworden. Ihre Tochter Nia litt an der Hand-Mund-Fuß-Krankheit, zum gleichen Zeitpunkt hatte ihr kleiner Bruder schwere Probleme mit dem Atmen.

