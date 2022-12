Sorge um Sohn: Christin Kaeber an Weihnachten im Krankenhaus

Dieses Weihnachten hatte Christin Kaeber (33) sich wohl anders vorgestellt. Die Influencerin ist seit Sommer dieses Jahres stolze Mama von zwei Kindern: Im Juli erblickte Sohnemann Lev das Licht der Welt und machte Christins Erstgeborene Nia zur großen Schwester. Dementsprechend freute sie sich besonders auf das erste Weihnachtsfest als vierköpfige Familie. Jedoch verliefen die Festtage nicht so wie erwartet: Christin musste mit ihrem Sohn ins Krankenhaus.

"Was schön anfing und unser ganz besonderes Weihnachten werden sollte, fand ein doofes Ende. Lev und ich befinden uns seit gestern stationär im Krankenhaus", erzählte die besorgte Mutter in ihrer Instagram-Story und fuhr fort: "Ich war bislang nur wenige Male panisch in meiner Mama-Rolle, aber gestern war ein solches Mal." Lev habe fast 40 Grad Fieber gehabt, die ersten Tests hätten ergeben, dass er Influenza hat.

Das hatte Christin sich natürlich anders vorgestellt: "Ich bin traurig, nicht bei der Familie und vor allem bei Nia zu sein. So wie es sein sollte an Feiertagen." Dennoch sei es am wichtigsten, dass ihr kleiner Lev wieder fit und gesund wird.

Leons und Christin Kaeber mit ihrem Sohn Lev

Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia

Christin Kaeber, Influencerin

