Dank Dagi Bee: Nelio ist im Babynamen-Ranking hochgerutscht!

Dagi Bee (28) löst mal wieder einen Trend aus! Im Dezember 2021 war die YouTuberin zum ersten Mal Mama geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov (28) durfte sie ihren Sohn auf der Welt begrüßen – der Kleine hört auf den Namen Nelio (1). Ob Dagi und Eugen damals wohl bewusst war, was sie mit dieser Wahl auslösen? Inzwischen gehört der Name Nelio nämlich zu den beliebtesten in Deutschland!

Wie aus einer Statistik des Vornamen-Experten Knud Bielefeld hervorgeht, die die Tagesschau veröffentlichte, schaffte es der Name Nelio zwar noch nicht in die Top Ten – dennoch gebe es einen Aufwärts-Trend. "Das scheint daran zu liegen, dass die Unterhaltungskünstlerin und Influencerin Dagi Bee Ende letzten Jahres ihren Sohn so genannt hat", erklärte Bielefeld die Entwicklung. Bisher liegt Nelio damit noch hinter Noah, Matteo und Elias, die die ersten drei Plätze abdecken.

Nelio war jedoch nicht der einzige Name gewesen, den Dagi und Eugen damals auf der Liste gehabt hatten. Wie die Influencerin später verriet, hatte auch noch Jonah zur Wahl gestanden. "Aber Nelio war einfach perfekt für ihn", räumte sie ein.

Getty Images Eugen Kazakov und Dagi Bee im November 2022 bei den MTV Awards

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Baby Nelio, August 2022

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Sohn Nelio im Mai 2022

