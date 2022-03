Die beliebte YouTuberin Dagi Bee (27) und ihr Mann Eugen Kazakov (27) wurden vor wenigen Monaten zum ersten Mal Eltern! Am 23. Dezember erblickte ihr kleiner Sohn namens Nelio das Licht der Welt. Der klangvolle Name gefiel nicht nur den stolzen Eltern – auch die Fans waren nach der Verkündung ganz hin und weg. Doch beinahe hätte Dagis Sohn Nelio einen ganz anderen Namen bekommen!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde sprach Dagi jetzt ausführlich über die Namensgebung ihres kleinen Sohnemannes – und dabei verriet sie auch, welcher andere Name hoch im Kurs war. "Sehr eng im Rennen war zum Beispiel der Name Jonah", betonte die stolze Mutter. Trotzdem hätten die Eltern den Namen Nelio schell favorisiert. "Den Namen hatten wir schon ziemlich früh, aber wir haben uns noch nicht zu 100 Prozent festlegen wollen", rief sich die Influencerin in Erinnerung und schwärmte: "Aber Nelio war einfach perfekt für ihn."

Und wie hätte Dagis Baby geheißen, wenn es ein Mädchen geworden wäre? "Werde ich nicht verraten", machte sie deutlich und erklärte ihre Schweigsamkeit: "Wenn unser zweites Baby ein Mädchen wird, dann wird sie den Namen bekommen."

