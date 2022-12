Das nervt "Hochzeit auf den ersten Blick"-Peter an Jaqueline

Peter und Jaqueline legen die Karten auf den Tisch. Bei Hochzeit auf den ersten Blick lernten sich der Polizeibeamte und die 26-Jährige kennen und lieben. Auch nach dem Ende der Kuppelshow schweben die beiden offenbar noch auf Wolke sieben. Doch wie bei anderen Paaren gibt es auch bei dem Bayer und seiner Liebsten Eigenschaften und Angewohnheiten, die den jeweils anderen stören. Was sie am meisten aneinander nervt, verrieten Peter und Jaqueline jetzt ihren Fans.

In einem Instagram-Livestream plauderte das Ehepaar offen über seine Beziehung. Dabei ließen sie auch die weniger angenehmen Themen nicht aus. So gaben der 34-Jährige und die Stationssekretärin offen zu, welche Angewohnheiten sie aneinander nerven. Jaqueline bringe es unter andrem auf die Palme, dass ihr Gatte gerne mal die Geschirrspülmaschine umsortiert und auch am Wochenende den Wecker stellt. Doch was stört ihn an seiner Liebsten? "Nichts. Du bist perfekt. Du bist die perfekte Frau für mich. Ich habe jetzt echt nichts, was mich nervt", betonte Peter.

Wirklich genervt sei auch Jaqueline von den Marotten ihres Mannes nicht. "Nerven ist auch übertrieben. Wir machen uns eh über alles lustig, was uns nervt", stellte sie klar. Generell scheint Humor in der Beziehung der beiden eine große Rolle zu spielen. So nahm es das Paar direkt von Beginn an locker auf, wenn einer von ihnen vor dem anderen einen fahren gelassen hat.

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jaqueline und Peter

Sat.1 Jaqueline und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2022

Sat.1 Jaqueline und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

