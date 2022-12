Deshalb ist Jannik Kontalis von Yeliz Koc so begeistert!

Jannik Kontalis scheint wirklich Gefallen an Yeliz Koc (29) gefunden zu haben! Der Leiter einer Videoproduktionsfirma ist einer der Make Love, Fake Love-Kandidaten. In der Villa macht der Hottie aus Schwalmstadt kein Geheimnis daraus, dass er die Reality-TV-Bekanntheit unbedingt für sich gewinnen will. Seiner Auserwählten kommt er schnell näher und darf sogar die Nacht mit ihr verbringen. Doch was gefällt Jannik eigentlich so gut an Yeliz? Promiflash hat bei ihm nachgehakt!

Im Promiflash-Interview kam der 26-Jährige aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Sie sieht wahnsinnig gut aus, wirkt sehr liebevoll und ehrlich und ich denke, sie ist eine sehr starke Frau und Mutter." Jannik finde es total beeindruckend, dass Yeliz mit beiden Beinen im Leben steht und vieles komplett alleine managt. "Ich wusste ab der ersten Sekunde, die will ich näher kennenlernen", gab er ehrlich zu.

Dass die Influencerin aus ihrer vorherigen Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht (31) bereits eine Tochter namens Snow (1) hat, scheint den TikToker überhaupt nicht zu stören – im Gegenteil! "Ich glaube, Kinder sind das Wertvollste, das es gibt und ich will auch unbedingt irgendwann eine Familie haben", meinte Jannik abschließend.

“Make Love, Fake Love” ab 29.12. jeden Donnerstag bei RTL+.

