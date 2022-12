Schon jetzt eifersüchtig: Jannik will Yeliz Koc unbedingt!

Yeliz Koc (29) scheint es Jannik Kontalis wirklich angetan zu haben! Nach ihrer legendären Ohrfeigen-Aktion in der Bachelor-Staffel mit Daniel Völz (37) will die Reality-TV-Bekanntheit nun erstmals wieder im TV nach der Liebe suchen. In ihrer eigenen Datingshow Make Love, Fake Love spielen aber nicht alle Männer ein faires Spiel, denn einige der Teilnehmer sind vergeben. Ein Kandidat scheint aber schon nach dem ersten Date hin und weg von Yeliz zu sein: Jannik will die Influencerin unbedingt für sich gewinnen!

Nachdem die beiden bereits ein erstes Date hatten, suchte der TikToker nun in der neuen Folge das Gespräch mit seiner Auserwählten. "Ich will mehr als das, was wir gestern hatten. Ich will mit dir kuscheln und einschlafen", gab Jannik ehrlich zu. Ihn würde es stören, wenn einer der anderen Männer bei Yeliz im Bett schlafen dürfte. Hat sich der Hottie also schon nach wenigen Tagen in der Villa in die 29-Jährige verknallt? "Ich will sie auf jeden Fall", stellte er nach dem Talk im Einzelinterview klar.

Yeliz scheint sich ebenfalls ziemlich gut mit Jannik zu verstehen. Ob es wohl für echte Gefühle reicht? "Jannik gibt sich schon sehr viel Mühe. Alleine schon, wie er mit mir spricht. Da möchte ich ihn einfach nur in den Arm nehmen und ihm sagen: 'Alles wird gut'", meinte die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin nach dem Gespräch im Einzelinterview.

“Make Love, Fake Love” ab 29.12. jeden Donnerstag bei RTL+.

Anzeige

RTL Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

Anzeige

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

RTL Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de