Mit TV-Show: Sylvester Stallone soll Familie berühmt machen

Sylvester Stallone (76) steht offenbar unter großem Druck. Im Sommer wurde bekannt, dass der Schauspieler und seine Familie gemeinsam für eine Reality-TV-Show vor der Kamera stehen. Der Filmstar wolle damit seinen Fans Einblicke in sein Privatleben geben. Doch rein aus eigenem Interesse habe sich der Rocky-Darsteller nicht dafür entschieden – er tat es für seine Familie. Wie ein Insider nun ausplauderte, hofft diese nämlich, dass Sylvester sie mit der Realityshow zu Superstars macht.

"Slys Frau und seine Kinder erwarten, dass dies der Beginn des Reality-TV-Superstar-Daseins ist. Alles andere wäre eine große Enttäuschung", stellte die Quelle gegenüber Radar Online klar. Der 76-Jährige müsse sogar befürchten, von seiner Familie verspottet zu werden, sollte die Show floppen. Doch dieses Risiko gehe er offenbar gerne ein, um seinen Kindern den Wunsch zu erfüllen. "Sly muss nicht noch berühmter werden oder noch mehr Geld verdienen, aber er würde sich freuen, wenn die Träume seiner Töchter in Erfüllung gingen – auch wenn das vielleicht den ein oder anderen PR-Stunt mit sich bringt", betonte ein weiterer Informant.

Erst vor wenigen Wochen warf man dem Filmstar vor, seine Scheidung als PR für die neue Reality-Sendung zu nutzen. So vermuteten viele, der 76-Jährige habe diese nur für die Show inszeniert. Aber warum? Sylvester hatte in einem Interview mit The Hollywood Reporter angekündigt, dass das kurzzeitige Ehe-Aus auch in der Show thematisiert wird.

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone und Jennifer Flavin und ihre Töchter Sistine und Sophia

Getty Images Sylvester Stallone (m.) mit seinen Töchtern und seiner Ehefrau Jennifer (r.)

Getty Images Sylvester Stallone und seine Ehefrau Jennifer Flavon mit ihren drei Töchtern, 2016

