Verrät Molly-Mae Hague hier etwa ihren Entbindungstermin?

Lange dürfte es nicht mehr dauern! Molly-Mae Hague (23) erwartet aktuell zusammen mit ihrem Freund Tommy Fury ihr erstes Baby. In den vergangenen Tagen brodelte die Gerüchteküche jedoch gewaltig, dass das Kind der Reality-TV-Bekanntheit bereits das Licht der Welt erblickt haben könnte. Doch dem konterte die Blondine mit einem Schnappschuss ihrer XXL-Babykugel. Doch wann genau ist es denn so weit? Molly lieferte diesbezüglich nun einen Hinweis!

Auf TikTok teilte die werdende Mama nun ein Video, in dem sie ihren Schwangerschaftsmonat andeutet. Darin posiert Molly mit großem Babybauch vor der Kamera, während aus dem Off Kylie Jenner (25) spricht und sagt: "Also, ich bin heute in der 34. Woche. Ich habe nur noch einen Monat." Das hatte die The Kardashians-Bekanntheit Anfang des Jahres in einem emotionalen Clip erklärt, den sie ihrem Sohn gewidmet hatte. Demnach könnten ihre Worte und das Video bedeuten, dass Molly bereits im Februar ihr Kind bekommen wird.

Für ihr Töchterchen ist augenscheinlich schon alles vorbereitet – auch für einen Namen haben sich Molly und Tommy wohl bereits entschieden. "Er ist sehr ungewöhnlich und ein etwas anderer Name", hatte die einstige Teilnehmerin der britischen Version von Love Island im November verraten.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Dezember 2022

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Dezember 2022

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Oktober 2022

