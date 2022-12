Baby doch noch nicht da: Molly-Mae Hague zeigt XXL-Kugel

Ist Molly-Mae Hague (23) etwa noch schwanger? Die Reality-TV-Bekanntheit erwartet gemeinsam mit ihrem Partner Tommy Fury zum ersten Mal Nachwuchs. Zum Fest teilte die Beauty ein Foto mit drei Weihnachtssocken über dem Kamin – für viele Fans ein klares Zeichen, dass ihr Baby auf der Welt ist. Doch an den Gerüchten scheint nichts dran zu sein: Denn jetzt posierte Molly mit ihrer XXL-Kugel im Netz.

Auf Instagram teilte Molly nun nämlich ein Foto mit ihren Fans, das sie vor einem reich dekorierten Tannenbaum zeigt. In ein hautenges Kleid gehüllt steht sie seitlich zur Kamera und setzt ihre Megakugel so perfekt in Szene. "Habe zum ersten Mal das Weihnachtsfest bei uns zu Hause ausgerichtet... Aufs nächste Jahr!", schrieb die Blondine unter den Schnappschuss. Die Gerüchte, dass ihr Nachwuchs schon auf der Welt sei, beseitigte sie damit gekonnt.

Ihre Fans freuten sich unter dem Foto wahnsinnig über den Einblick in Mollys Fest. "Oh nein, wie wunderschön ist dieses Bild", schrieb eine begeisterte Userin. Eine andere merkte ob der Wölbung unterm Kleid an, dass es wohl nicht mehr lange dauern werde.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague im Januar 2022

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im November 2022

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Dezember 2022

