Bikini-Szene: Kate Hudson aß am "Knives Out"-Set nur Gurken

Kate Hudson (43) ergriff während der Vorbereitungen für die Dreharbeiten von "Glass Onion: A Knives Out Mystery" harte Maßnahmen! Die US-amerikanische Schauspielerin stand für den Film gemeinsam mit Stars wie beispielsweise Daniel Craig (54) und auch Edward Norton (53) vor der Kamera. Am Set drehte die Golden Globe-Preisträgerin auch eine Szene, in der sie in einem Bikini am Pool entlangspaziert – und für dieses freizügige Outfit machte die Darstellerin sogar eine Diät: Kate aß am "Knives Out"-Set nur Gurken!

Kate war jetzt bei der britischen TV-Show "This Morning" zu Gast – und während des Gesprächs mit den Moderatoren Holly Willoughby (41) und Phillip Schofield sprach sie auch über ihre Vorbereitungen für die Bikini-Szene. "Während alle anderen Aperol Spritz getrunken haben, habe ich nur noch darauf gewartet, dass die Szene gedreht wird. Ich dachte mir: 'Ich esse einfach nur eine Gurke'", rief sich die Blondine den Dreh in Erinnerung.

Doch rückblickend habe Kate im Großen und Ganzen eine tolle Zeit am "Knives Out"-Set gehabt! "Wir haben uns ab und an eine Bar gemietet, Krimi-Rätselspiele gespielt und Partys gefeiert", berichtete die 43-Jährige und fügte hinzu: "So haben wir uns bei Laune gehalten."

Getty Images Der Cast von "Glass Onion: A Knives Out Mystery"

Getty Images Kate Hudson im Oktober 2022 in Madrid

Getty Images Kate Hudson, US-amerikanische Schauspielerin

