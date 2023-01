Eheprobleme? Michelle Obama konnte Barack "nicht ausstehen"

Barack Obama (61) und seine Michelle (58) wurden auf eine harte Probe gestellt! Der einstige US-Präsident und seine First Lady gehen schon seit über 30 Jahren Hand in Hand durchs Leben. Wie glücklich das Paar noch heute miteinander ist, beweist es oft im Netz. Dort teilte die Juristin erst vor wenigen Tagen einen niedlichen Schnappschuss vom Weihnachtsfest. Doch ihre Liebe war nicht immer so stark – Michelle und Barack hatten Eheprobleme!

In der Talkrunde "Revolt" verriet die US-Amerikanerin, dass sie ihren Ehemann ganze zehn Jahre nicht ausstehen konnte. Der Grund: die Erziehung ihrer beiden Töchter Malia (24) und Natasha (21). "Wir reden nicht viel darüber, wie viel Arbeit es erfordert und wie hart es ist, sogar wenn du die Person sehr liebst", erzählte die 58-Jährige. "Die Leute denken, ich bin gehässig, wenn ich sage: Es gab zehn Jahre, in denen ich meinen Mann nicht ausstehen konnte. Und wann war diese Zeit? Als die Kinder klein waren", so Michelle. In der Zeit haben die beiden versucht, ihre Karriere und die Erziehung unter einen Hut zu bekommen.

Trotz der Probleme des Paares habe die zweifache Mutter ihren Mann immer respektiert und bewundert. "Ich meine, man kann sauer auf ihn sein, aber du siehst ihn immer noch an und denkst: 'Ich bin nicht glücklich mit dir, aber ich respektiere dich. Ich stimme dir nicht zu, aber du bist immer noch eine gute, kluge Person'", betonte sie.

Anzeige

Getty Images Michelle und Barack Obama im Mai 2016

Anzeige

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama mit ihren Kindern Malia und Sasha

Anzeige

Getty Images Michelle und Barack Obama bei einer Rede in New Hampshire, 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de