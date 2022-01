Bei Finger weg! wird es offenbar wieder heißer, als die Polizei erlaubt! Im Jahr 2020 startete das Flirtformat der etwas anderen Art auf Netflix. Das Konzept ist simpel: Ein Haus ist voller heißer, williger Singles, aber sie müssen die Finger voneinander lassen und sich ohne körperliche Nähe kennenlernen. Die ersten beiden Staffeln waren bereits ein voller Erfolg – jetzt geht es mit diesen Singles in die dritte Runde.

Mit von der Partie ist die 23-jährige Holly aus Colorado: Sie ist Studentin und modelt zudem nebenbei. Auch Kandidat Stevan ist als Model tätig – der 26-jährige Hottie mit dem etwas untypischen Namen genießt derzeit das Leben als Single in Los Angeles. Texaner Truth nimmt ebenfalls an der Reality-TV-Show teil – der 23-Jährige ist leidenschaftlicher Basketballspieler und Student. Für ein bisschen Insel-Feeling sorgt Patrick: Der 29-jährige Schauspieler aus Hawaii ist bereit, den Ladys den Kopf zu verdrehen. Außerdem mit dabei ist die 25-jährige Jazz – sie ist nicht nur Model, sondern auch Modedesignerin.

Neben den amerikanischen Teilnehmern sind auch in dieser Staffel ein paar Exporte aus Großbritannien mit von der Partie: Harry aus Middlesbrough hat tatsächlich verblüffende Ähnlichkeit mit seinem Namensvetter Harry Styles (27). Auch die 22-jährige Izzy aus Manchester und die 24-jährige Sekretärin Beaux vertreten Großbritannien in der Show. Das südafrikanische Male-Model Nathan und die Australierin Georgia machen die Runde komplett.

Ob es Holly, Harry, Georgia und Co. schaffen werden, die Finger bei sich zu behalten? Sollten sie sich nicht an das strenge Fummelverbot halten, verlieren sie einen Haufen Geld. Am Ende gewinnt nur einer von ihnen das verbleibende Preisgeld. In Staffel zwei von "Finger weg!" entschied Marvin Anthony das Rennen für sich – dafür verließ er die Villa aber ohne eine neue Partnerin.

Anzeige

Netflix / Tom Dymond "Finger weg!"-Kandidatin Holly

Anzeige

Netflix / Tom Dymond "Finger weg!"-Kandidat Stevan

Anzeige

Netflix / Tom Dymond "Finger weg!"-Kandidat Truth

Netflix / Tom Dymond "Finger weg!"-Kandidat Patrick

Netflix / Tom Dymond "Finger weg!"-Kandidatin Jazz

Netflix / Tom Dymond "Finger weg!"-Kandidat Harry

Netflix / Tom Dymond "Finger weg!"-Kandidatin Izzy

Netflix / Tom Dymond "Finger weg!"-Kandidatin Beaux

Netflix / Tom Dymond "Finger weg!"-Kandidat Nathan

Netflix / Tom Dymond "Finger weg!"-Kandidatin Georgia

Anzeige

Welchen der Kandidaten findet ihr am heißesten? Holly Stevan Truth Patrick Jazz Harry Izzy Beaux Nathan Georgia Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de