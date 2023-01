Ist Lukas etwa in Chiara Fröhlichs Jahresrückblick zu sehen?

Heizt Chiara Fröhlich (25) hier etwa die Gerüchte an? Bereits zweimal versuchte die Influencerin im Fernsehen, die große Liebe zu finden. Sie war sowohl bei Der Bachelor als auch bei Bachelor in Paradise Kandidatin. Geklappt hat es offenbar nicht, denn zuletzt war der TV-Star eigentlich single. Doch jetzt gibt es immer wieder Indizien, dass sie mit Bachelorette-Boy Lukas Baltruschat anbandelt – zumindest könnte er in Chiaras Jahreszusammenfassung zu sehen sein.

In ihrer Instagram-Story postete Chiara eine Fotocollage mit ihren Jahreshighlights 2022. In der rechten Ecke sieht man sie gemeinsam mit einem Mann im Fahrstuhl. Auch wenn sein Gesicht größtenteils verdeckt ist, ist deutlich zu erkennen, dass sich die beiden küssen. Das Auffällige an dem Unbekannten: Auf seinem Handrücken ist eine Tätowierung zu sehen. Ein solches Tattoo hat auch Lukas. Ob es sich bei ihrem Knutschpartner um den Realitystar handelte, verriet Chiara bisher noch nicht. Aber sie scheint mit diesem Bild verdeutlichen zu wollen, dass es durchaus jemand Besonderes in ihrem Leben gibt.

Erste Spekulationen um eine mögliche Beziehung zwischen Chiara und Lukas kamen bereits Mitte Dezember auf. Zu dem Zeitpunkt zeigte er sich nämlich beim Spaziergang mit ihrer geliebten Dogge Bronko und postete gleich mehrere Fotos mit dem Hund. Wenige Wochen zuvor war Chiara auch mit dem Vierbeiner in seiner Heimat Hamburg.

RTL/ René Lohse Lukas Baltruschat, Bachelorette-Kandidat 2022

RTL / René Lohse Chiara Fröhlich, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

Instagram / bronkofroehlich Chiara Fröhlich mit ihrem Hund Bronko

