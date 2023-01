"Liebe sie": Drew Barrymore schwärmt von neuer Frau ihres Ex

Zwischen Drew Barrymore (47) und Allie Michler (35), der neuen Frau ihres Ex, scheint kein böses Blut zu fließen. Von 2012 bis 2016 war die Drei Engel für Charlie-Darstellerin mit dem Schauspieler Will Kopelman verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder, ihre Töchter Olive (10) und Frankie (8). Doch vor sechs Jahren ging ihre Ehe dann in die Brüche. Mittlerweile hat der New Yorker in seiner neuen Frau die Liebe fürs Leben gefunden. Nun verriet Drew, dass sie sich blendend mit Allie verstehe.

Im Interview mit People sprach die 47-Jährige nun offen über ihre Patchworkfamilie sowie das Co-Parenting mit Will. In diesem Zuge verriet Drew dann auch glatt, dass sie die neue Frau ihres Ex-Mannes wirklich gern habe. So bezeichnete sie Allie beispielsweise als "unsere wunderschöne Stiefmutter". "Allie ist mein Lieblingsmensch. Ich liebe sie. Ich liebe es, wenn wir alle zusammen sind", schwärmte die rothaarige Beauty geradezu von der Vogue-Modechefin.

Allgemein laufe das Leben mit Will, seiner neuen Partnerin und den gemeinsamen Kindern wirklich supergut. "Wir haben eine großartige Familiendynamik, die beweist, dass das Leben weitergeht", versicherte Drew. Dass ihr Ex mittlerweile wieder neu verheiratet ist, sei für sie auch gar kein Problem – ganz im Gegenteil. "Die Kids haben ein Beispiel dafür, wie ein Elternteil weitermacht, seinen Weg geht und ein neues Leben für sich aufbaut", schilderte die Mutter. Dadurch sei der Druck von ihr abgefallen, diesen Teil erfüllen zu müssen.

Getty Images Drew Barrymore und ihr Ex-Mann Will Kopelman im Mai 2014

Getty Images Allie Michler im September 2021

Getty Images Drew Barrymore im Oktober 2022

